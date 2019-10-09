Німеччина: багато питань щодо імплементації "Мінська" досі відкриті

Попри узгодження так званої "формули Штайнмаєра", важливі деталі врегулювання конфлікту на сході України залишаються невизначеними.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Німеччини, опублікованому 8 жовтня.

"Шлях до врегулювання конфлікту в Україні все ще довгий. Багато питань щодо імплементації Мінських домовленостей залишаються відкритими. Зокрема, сторонам конфлікту все ще належить дійти згоди щодо того, чи для проведення виборів мають бути виведені всі іноземні війська з території східних регіонів України, та що саме має включати в себе особливий статус для територій на сході України", - йдеться у заяві.

Берлін наголошує, що у "формула" стосується лише одного аспекту Мінських домовленостей.

Йдеться про послідовність між набуттям чинності закону про особливий статус і проведенням виборів. "Формула" передбачає, що закон про особливий статус тимчасово набирає чинності в день місцевих виборів, а постійним стане в разі позитивної оцінки цих виборів місією спостереження за виборами ОБСЄ, підкреслили у МЗС.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявляв, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після того, як відбудеться зустріч у "нормандському форматі".

Помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що терміни проведення саміту в "нормандському форматі" поки не обговорювалися, але, враховуючи графік Владіміра Путіна, в жовтні зустріч навряд чи відбудеться.