Германия: много вопросов по имплементации "Минска" до сих пор открыты
Несмотря на согласование так называемой "формулы Штайнмайера", важные детали урегулирования конфликта на востоке Украины остаются неопределенными.
Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте МИД Германии, опубликованном 8 октября.
"Путь к урегулированию конфликта в Украине все еще длинный. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на востоке Украины", - говорится в заявлении.
Берлин отмечает, что в "формула" касается только одного аспекта Минских договоренностей.
Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе и проведением выборов. "Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет в случае положительной оценки этих выборов наблюдательной миссией ОБСЕ, подчеркнули в МИД.
Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после того, как состоится встреча в "нормандском формате".
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая график Владимира Путина, в октябре встреча вряд ли состоится.