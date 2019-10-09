Атаку на синагогу в Германии совершил ультраправый немец: опубликовано видео

Злоумышленник, атаковавший синагогу в немецком городе Галле, является 27-летним ультраправым немцем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают источники DPA.

В результате стрельбы погибли два человека, еще несколько были ранены. Злоумышленник несколько раз выстрелил у местной синагоги и бросил гранату в сторону еврейского кладбища.

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Любительское видео показывает, как человек в боевом снаряжении стрелял из-за машины, которую припарковал прямо посреди улицы.

Нападающего удалось задержать. Считается, что он действовал один. Полиция Галле говорит, что опасности для населения больше нет.

Злоумышленник при нападении разместил самодельные взрывные устройства перед зданием, а также попытался войти в него, сообщают источники.

Стрельба со смертельным исходом произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников евреев.

Как известно, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) зафиксировало в 2018 году существенный рост количества насильственных преступлений, совершенных правыми экстремистами.