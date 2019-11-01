У Німеччині почався суд над росіянином за порушення санкцій ЄС

У п’ятницю, 1 листопада, в Гамбурзі починається судовий процес у справі росіянина, обвинуваченого в поставках заборонених товарів для військових заводів Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на українську службу Deutsche Welle.

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує Володимира Д. в порушенні закону про експортну діяльність за вісьмома епізодами.

Читайте також Парламент Німеччини відхилив пропозиції про зняття санкцій з Росії

За даними слідства, 68-річний громадянин Росії, який мешкає на півдні Німеччини, в порушення санкцій ЄС "в промислових масштабах" вивозив товари подвійного призначення "для військових отримувачів у Росії".

Аби обійти експортний контроль, Володимир Д. "здійснював поставки через підставні фірми, що змінювались, надавав фальшиві документи і здійснював технічні маніпуляції з товаром", вважають в прокуратурі.

В цілому його звинувачують в нелегальному експорті в Росію обладнання і матеріалів подвійного призначення на загальну суму в 1,83 мільйона євро у період з вересня 2014 по червень 2018 року.

Володимира Д. затримали в грудні 2018 року співробітники регіонального управління з митних розслідувань в Штутгарті, заявивши про "достатні для цього підстави". У його помешканні та робочому приміщенні в Баден-Вюртемберзі провели обшуки. З того часу росіянин перебував у слідчому ізоляторі.

У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує в'язниця на строк від одного до 15 років.