В Германии начался суд над россиянином за нарушение санкций ЕС

В пятницу, 1 ноября, в Гамбурге начинается судебный процесс по делу россиянина, обвиняемого в поставках запрещенных товаров для военных заводов России.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на украинскую службу Deutsche Welle.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет Владимира Д. в нарушении закона об экспортной деятельности по восьми эпизодам.

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По данным следствия, 68-летний гражданин России, проживающий на юге Германии, в нарушение санкций ЕС "в промышленных масштабах" вывозил товары двойного назначения "для военных получателей в России".

Чтобы обойти экспортный контроль, Владимир Д. "осуществлял поставки через подставные фирмы, менялись, предоставлял фальшивые документы и осуществлял технические манипуляции с товаром", считают в прокуратуре.

В целом его обвиняют в нелегальном экспорте в Россию оборудования и материалов двойного назначения на общую сумму в 1,83 миллиона евро в период с сентября 2014 по июнь 2018 года.

Владимира Д. задержали в декабре 2018 года сотрудники регионального управления по таможенным расследованиям в Штутгарте, заявив о "достаточных для этого основаниях". В его доме и рабочем помещении в Баден-Вюртемберге провели обыски. С тех пор россиянин находился в следственном изоляторе.

В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит тюрьма на срок от одного года до 15 лет.