Столтенберг: не бачимо великої готовності Росії вийти з Донбасу

Росія продовжує тримати свої війська на Донбасі і надалі підтримує сепаратистів, не демонструючи готовності залишити українську територію.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Європейській правді".

"На Донбасі досі є російські сили, Росія управляє військами, надає підтримку сепаратистам. І ця ситуація затягнулася аж надто задовго. Наразі ми бачимо не так багато готовності з російського боку, ви абсолютно праві. Але це не зменшує важливість того, щоби продовжувати тиснути для досягнення політичного рішення", - сказав Столтенберг.

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Він також заявив, що в НАТО бачать чітке прагнення президента Володимира Зеленського поновити зусилля із пошуку мирного політичного рішення.

"Тут немає гарантії успіху і не існує жодного простого рішення. Однак немає альтернативи тому, щоби продовжувати працювати над мирним вирішенням. А тому я вітаю нові ініціативи та пропозиції президента Зеленського. Також я дуже вітаю його зусилля відновити Нормандський формат та перевірити, чи здатний він допомогти у цих зусиллях" - сказав генсек.

Раніше в НАТО привітали ініціативи з розведення сил на Сході України, але наголошували, що Росія повинна вивести всі свої війська з Донбасу.

Нагадаємо, 29 жовтня голова МЗС України заявив про початок процесу розведення сил і засобів у Золотому.

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Мартін Сайдік підтвердив, що у Золотому поновили розведення сил.

При цьому ще 27 жовтня повідомлялося про обстріл бойовиків "неподалік Золотого-4 (у межах ділянки розведення) – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї".