Столтенберг: не видим большой готовности России уйти с Донбасса

Россия продолжает держать свои войска в Донбассе и в дальнейшем поддерживает сепаратистов, а не демонстрируя готовности оставить украинскую территорию.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Европейской правде".

"На Донбассе до сих пор есть русские силы, Россия управляет войсками, оказывает поддержку сепаратистам. И эта ситуация затянулась слишком задолго. Сейчас мы видим не так много готовности с российской стороны, вы абсолютно правы. Но это не уменьшает важность того, чтобы продолжать оказывать давление для достижения политического решения", - сказал Столтенберг.

Он также заявил, что в НАТО видят четкое стремление президента Владимира Зеленского восстановить усилия по поиску мирного политического решения.

"Здесь нет гарантии успеха и не существует ни одного простого решения. Однако нет альтернативы тому, чтобы продолжать работать над мирным решением. Поэтому я приветствую новые инициативы и предложения президента Зеленского. Также я очень приветствую его усилия восстановить Нормандский формат и проверить, способен ли он помочь в этих усилиях", - сказал генсек.

Ранее в НАТО приветствовали инициативы по разведению сил на Востоке Украины, но отмечали, что Россия должна вывести все свои войска из Донбасса.

Напомним, 29 октября глава МИД Украины заявил о начале процесса разведения сил и средств в Золотом.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик подтвердил, что в Золотом возобновили разведения сил.

При этом еще 27 октября сообщалось об обстреле боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".