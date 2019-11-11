Премьер Польши раскритиковал Макрона за заявление о "смерти мозга" НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Моравецкий назвал НАТО "важнейшим альянсом в мире, когда дело доходит до сохранения свободы и мира", и сказал, что сомнения в том, могут ли государства-члены рассчитывать друг на друга в вопросах обороны, опасны.

"Я думаю, что сомнения президента Макрона (в отношении коллективной обороны НАТО) могут побудить других союзников задуматься, что, возможно, именно у Франции есть вопросы относительно ее соблюдения. Я надеюсь, что мы все еще можем рассчитывать на то, что Франция выполняет свои обязательства", - сказал польский премьер.

По мнению Моравецкого, проблемы НАТО проистекают не из амбивалентности позиции президента США Дональда Трампа, а из отсутствия преданностти со стороны некоторых европейских членов, большинство из которых - в отличие от Польши - по-прежнему не выполняют цель Альянса о расходах на оборону не менее 2% от ВВП.

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На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди союзников после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО. . В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не разделяет мнение Макрона о ситуации в Альянсе.