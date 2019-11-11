Данія на пів року відновлює контроль на кордоні зі Швецією

Данія тимчасово відновить контроль на своїх кордонах зі Швецією після серії насильницьких злочинів у Копенгагені, які, за інформацією данської влади, були здійснені злочинцями зі Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Шестимісячні перевірки, починаючи з вівторка, будуть проводитися на мосту Ересунн між Копенгагеном і шведським містом Мальме, а також у портах і на поромах.

З лютого в Копенгагені сталося 13 вибухів. Влада вважає, що 6 серпня вибух у датському податковому агентстві " був здійснений злочинцями, які перетнули кордон зі Швецією".

Двоє громадян Швеції перебувають під вартою.

Міністр юстиції Нік Хеккеруп заявив, що подвійне вбивство 25 червня, коли в передмісті Копенгагена були застрелені два громадянини Швеції "було з’ясуванням стосунків між ворогуючими бандами зі Швеції".