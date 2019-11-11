Дания на полгода восстанавливает контроль на границе со Швецией

Дания временно восстановит контроль на своих границах со Швецией после серии насильственных преступлений в Копенгагене, которые, по информации датских властей, были осуществлены преступниками из Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Шестимесячные проверки, начиная со вторника, будут проводиться на мосту Эресунн между Копенгагеном и шведским городом Мальме, а также в портах и ​​на паромах.

С февраля в Копенгагене произошло 13 взрывов. Власти считают, что 6 августа взрыв в датском налоговом агентстве "был осуществлен преступниками, которые пересекли границу со Швецией".

Двое граждан Швеции находятся под стражей.

Министр юстиции Ник Хеккеруп заявил, что двойное убийство 25 июня, когда в пригороде Копенгагена были застрелены два гражданина Швеции "было выяснением отношений между враждующими бандами из Швеции".