Бундестаг може у грудні ухвалити рішення, пов'язане з "Північним потоком-2"

Дата розгляду Бундестагом поправок до газової директиви ЄС наразі офіційно невідома - в порядок денний цього тижня питання не внесли. Однай ймовірно, що засідання з цього питання відбудеться в грудні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила російському "Інтерфаксу" представник парламентської пресслужби Зілке Діркес.

У вівторок розклад оновлять з урахуванням останніх змін. Пленарні дні німецького парламенту почнуться в середу і триватимуть 13, 14 і 15 листопада.

"Це бюджетний пленарний тиждень, питання поправок до газової директиви в порядку наразі немає, але завтра розклад актуалізують. Але можливо, що засідання з цього питання відбудеться в грудні", - зазначила Діркес.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".