Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Молдова: соціалісти відкинули пропозиції прем’єрки для виходу з кризи

Прем’єр Польщі звинуватив Netflix у переписуванні історії

Рада ЄС затвердила механізм санкцій проти Туреччини за буріння на шельфі Кіпру

Австрія: Курц спробує створити коаліцію із "Зеленими"






Бундестаг може у грудні ухвалити рішення, пов'язане з "Північним потоком-2"

Понеділок, 11 листопада 2019, 13:44

Дата розгляду Бундестагом поправок до газової директиви ЄС наразі офіційно невідома - в порядок денний цього тижня питання не внесли. Однай ймовірно, що засідання з цього питання відбудеться в грудні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила російському "Інтерфаксу" представник парламентської пресслужби Зілке Діркес.

У вівторок розклад оновлять з урахуванням останніх змін. Пленарні дні німецького парламенту почнуться в середу і триватимуть 13, 14 і 15 листопада.

"Це бюджетний пленарний тиждень, питання поправок до газової директиви в порядку наразі немає, але завтра розклад актуалізують. Але можливо, що засідання з цього питання відбудеться в грудні", - зазначила Діркес.

Читайте також
Прем’єр Польщі про "Північний потік-2": це купівля російської зброї за європейські гроші

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.  

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2 Німеччина
powered by lun.ua