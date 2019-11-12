Рада попередньо схвалила заборону пластикових пакетів в Україні

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Як повідомляє "Європейська правда", за це проголосувало 365 депутатів.

Проєктом, зокрема, передбачається заборона розповсюдження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства товщиною до 50 мкм з 1 січня 2022 року.

Це обмеження не буде поширюватися на біорозкладні пластикові пакети та надлегкі пластикові пакети шириною до 225 мм (без бокових складок), глибиною до 345 мм (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 мм (з урахуванням ручок), призначені для пакування та (або) транспортування свіжої риби і м’яса та продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду, які розповсюджуються у об’єктах роздрібної торгівлі в якості первинної упаковки.

Також законопроєкт пропонує заборонити розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі та об’єктах ресторанного господарства з 1 січня 2022 року, а також заборонити схиляння споживачів до купівлі пластикових пакетів.

Крім того, планують запровадити обов'язкове маркування біорозкладних пластикових пакетів на відповідність Національним стандартам ДСТУ EN 14995:2018, ДСТУ EN 13432:2015, а також стимулювати виробництво біорозкладних пластикових пакетів.

За порушення норм закону передбачається відповідальність у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) та у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн) за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення.

Нагадаємо, до 2021 року в країнах ЄС мають бути заборонені одноразові пластикові тарілки, столові прибори, соломинки, палички для повітряних куль та вушні палички.

Щодо легких та надлегких пакетів у ЄС діє принцип розширеної відповідальності виробника.

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