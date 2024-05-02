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Кулеба домовився з головою МЗС Вірменії про політичні консультації

Новини — Четвер, 2 травня 2024, 16:57 — Олег Павлюк

Міністри закордонних справ України та Вірменії Дмитро Кулеба та Арарат Мірзоян 2 травня провели телефонну розмову, в якій зосередились на ситуації на Південному Кавказі та двосторонні питання.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова українського МЗС зазначив, що обговорив із вірменським колегою "динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі".

"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес", – додав він.

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Міністерство закордонних справ Вірменії своєю чергою повідомило, що сторони обговорили "питання, пов'язані з порядком денним двосторонніх відносин і політичного діалогу", та регіональні питання.

МЗС привітало домовленості Азербайджану та Вірменії щодо делімітації кордону

Мірзоян, як зазначає вірменське МЗС, "наголосив на важливості нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном" та позиції, висловленій у цьому питанні міжнародними партнерами, зокрема МЗС України.

Нагадаємо, 19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди. 

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Вірменія Кулеба
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