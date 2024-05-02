Кулеба домовився з головою МЗС Вірменії про політичні консультації

Міністри закордонних справ України та Вірменії Дмитро Кулеба та Арарат Мірзоян 2 травня провели телефонну розмову, в якій зосередились на ситуації на Південному Кавказі та двосторонні питання.

Про це Кулеба написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова українського МЗС зазначив, що обговорив із вірменським колегою "динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі".

"Я привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією. Ми домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес", – додав він.

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Міністерство закордонних справ Вірменії своєю чергою повідомило, що сторони обговорили "питання, пов'язані з порядком денним двосторонніх відносин і політичного діалогу", та регіональні питання.

Мірзоян, як зазначає вірменське МЗС, "наголосив на важливості нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном" та позиції, висловленій у цьому питанні міжнародними партнерами, зокрема МЗС України.

Нагадаємо, 19 квітня представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл. Незабаром почалась процедура демаркації кордону – тобто встановлення прикордонних стовпів.

Після повернення Азербайджаном повного контролю над невизнаним Нагірним Карабахом між Вірменією та Азербайджаном періодично стаються сутички з жертвами і пораненими. Також Баку і Єреван ведуть переговори про укладання мирної угоди.

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