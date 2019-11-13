Рекордное наводнение в Венеции: 2 погибших, ущерб идет на сотни миллионов

Власти Венеции заявляет о кризисном состоянии в городе после рекордного наводнения во вторник и просят центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение.

Об этом пишет итальянское агентство Ansa, сообщает "Европейская правда".

Напомним, во вторник уровень воды в Венеции достиг 1,87 метра. Только один раз вода поднималась выше, достигнув 1,94 метра в 1966 году.

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро сообщил, что базилике Святого Марка нанесен серьезный ущерб, как и всему городу и острову.

"Нам нужна помощь всех, чтобы пережить следующие несколько дней, которые станут для нас испытанием", - написал мэр в Twitter.

Как сообщалось, 78-летний местный житель погиб от удара электрическим током во время выливания воды из его дома. Еще один человек также умер во время наводнения, хотя в его случае, возможно, была естественная причина смерти.

Три баржи затонули, а гондолы и другие лодки сорвало с причалов. В музее Ка 'Пезаро произошел пожар из-за электрической неисправности. Почти весь город остается затоплен несмотря на то, что уровень воды опустился до 1,5 м в среду.

Венецианский театр Ла Фениче временно прекратил работу. Хотя театр не затопило, вода попала в зону, которая влияет на электрическую и противопожарную системы.

Брюгнаро заявил, что городской совет просит центральную власть объявить в городе чрезвычайное положение. Он обратился к местному населению с просьбой собирать фото- и видеодоказательства ущерба.

"По оценкам, убытки огромны. Речь идет о сотнях миллионов евро. Ведь речь идет не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", - сказал он.

Губернатор Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с "полным апокалиптическим опустошением". "Я не преувеличиваю: 80% города находится под водой, ущерб трудно постичь", - сказал он.