Вархейи: гибридные угрозы и фейковые новости особенно влияют на Украину

ЕС должен сосредоточить особое внимание на помощи Украине в противостоянии гибридным угрозам и, в частности, дезинформации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента заявил Оливер Вархейи, кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС.

"Мы ввели подразделение по стратегическим коммуникациям в Европейской службе внешних действий и уже сделали достаточно неплохую работу в противостоянии гибридным угрозам и фейковым новостям.

Я буду работать с высоким представителем (Жозепом Боррелем. - Ред.), особенно в Украине, где, кажется, это феномен влияет на общественность больше всего", - отметил он.

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"Я предоставлю все финансовые инструменты, чтобы Украина могла бороться с этим феноменом", - добавил Вархейи.

Венгерского кандидата также спросили, не повлияет ли на его работу дружественная к Кремлю позиция правительства Виктора Орбана, на что тот ответил, что не будет следовать политике ни одной "национальной линии", как того требует должность еврокомиссара.

Вархейи также заявил, что Украина всегда будет получать его "особое внимание" в случае утверждения в должности.