Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Молдови затвердив уряд Кіку

В Брюсселі кажуть, що не обіцяли Україні схвалити "промисловий безвіз"

Пристайко не виключає вихід України з Мінських домовленостей

МЗС: всі умови для Нормандської зустрічі виконані






Угорський кандидат в Єврокомісію запевнив у незалежності від Орбана

Четвер, 14 листопада 2019, 11:01

Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС Олівера Варгеї заявив про незалежність від угорського прем’єра Віктора Орбана.

 Як повідомляє "Європейська правда", про це Варгеї сказав на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ.

"Доказом моєї незалежності є робота, яку я виконував для Єврокомісії...В кожній країні кандидата до Єврокомісії визначає уряд, так було і в моєму випадку. Я не є членом будь-якої угорської партії, тому мене не можна розглядати представником партії "Фідес" (Віктора Орбана, - ред.). Я не виконуватиму жодних інструкцій від уряду чи інших інституцій, я діятиму лише у згоді з колегією єврокомісарів", - сказав Варгеї.

Читайте також
Варгеї: ЄС захищатиме Україну, ми маємо особливу відповідальність перед нею

Євродепутати просили Варгеї офіційно висловитися проти позиції Орбана щодо міграційної політики, яку не підтримує угорський прем’єр.

"Коли йдеться про будь-які заяви будь-якого уряду, це їхня справа. Як комісар, я буду діяти тільки згідно з позицією ЄС і Єврокомісії. Мій портфель охоплюватиме питання зовнішньої міграції. Я продовжу захищати позицію ЄС в тому, що ми маємо допомогти нашим країнам-партнерам на сході і півдні у захисті їхніх кордонів, але також в тому, щоб допомогти їм впоратися з мігрантами, які вже прибули", - сказав він.

Варгеї став другим кандидатом від Угорщини і замінив ексміністра юстиції Ласло Трочані, кандидатуру якого відхилив комітет Європарламенту.

Трочані вважався близьким соратником Орбана, депутати Європарламенту також послалися на стурбованість з приводу його "зв'язків з Росією".

Варгеї вже багато років працює у Брюсселі, останнім часом очолював представництво Угорщини в ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нове керівництво ЄС Орбан
powered by lun.ua