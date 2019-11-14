Угорський кандидат в Єврокомісію запевнив у незалежності від Орбана

Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС Олівера Варгеї заявив про незалежність від угорського прем’єра Віктора Орбана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Варгеї сказав на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ.

"Доказом моєї незалежності є робота, яку я виконував для Єврокомісії...В кожній країні кандидата до Єврокомісії визначає уряд, так було і в моєму випадку. Я не є членом будь-якої угорської партії, тому мене не можна розглядати представником партії "Фідес" (Віктора Орбана, - ред.). Я не виконуватиму жодних інструкцій від уряду чи інших інституцій, я діятиму лише у згоді з колегією єврокомісарів", - сказав Варгеї.

Євродепутати просили Варгеї офіційно висловитися проти позиції Орбана щодо міграційної політики, яку не підтримує угорський прем’єр.

"Коли йдеться про будь-які заяви будь-якого уряду, це їхня справа. Як комісар, я буду діяти тільки згідно з позицією ЄС і Єврокомісії. Мій портфель охоплюватиме питання зовнішньої міграції. Я продовжу захищати позицію ЄС в тому, що ми маємо допомогти нашим країнам-партнерам на сході і півдні у захисті їхніх кордонів, але також в тому, щоб допомогти їм впоратися з мігрантами, які вже прибули", - сказав він.

Варгеї став другим кандидатом від Угорщини і замінив ексміністра юстиції Ласло Трочані, кандидатуру якого відхилив комітет Європарламенту.

Трочані вважався близьким соратником Орбана, депутати Європарламенту також послалися на стурбованість з приводу його "зв'язків з Росією".

Варгеї вже багато років працює у Брюсселі, останнім часом очолював представництво Угорщини в ЄС.