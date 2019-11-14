Венгерский кандидат в Еврокомиссию заверил в независимости от Орбана

Кандидат Венгрии на должность еврокомиссара по политике соседства и расширения ЕС Оливер Вархейи заявил о независимости от венгерского премьера Виктора Орбана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Вархейи сказал на слушаниях в Комитете Европарламента по иностранным делам.

"Доказательством моей независимости является работа, которую я выполнял для Еврокомиссии ... В каждой стране кандидата в Еврокомиссию определяет правительство, так было и в моем случае. Я не являюсь членом какой-либо венгерской партии, поэтому меня нельзя рассматривать как представителя партии" Фидес "(Виктора Орбана. - Ред.). Я не буду выполнять никаких инструкций от правительства или других институтов, я буду действовать только в согласии с коллегией еврокомиссаров", - сказал Вархейи.

Евродепутаты просили Вархейи официально высказаться против позиции Орбана по миграционной политике, которую поддерживает венгерский премьер.

"Когда речь идет о каких-либо заявлениях любого правительства, это их дело. Как комиссар, я буду действовать только согласно с позицией ЕС и Еврокомиссии. Мой портфель будет охватывать вопросы внешней миграции. Я продолжу защищать позицию ЕС в том, что мы должны помочь нашим странам-партнерам на востоке и юге в защите их границ, но также в том, чтобы помочь им справиться с мигрантами, которые уже прибыли", - сказал он.

Вархейи стал вторым кандидатом от Венгрии и заменил экс-министра юстиции Ласло Трочани, кандидатуру которого отклонил комитет Европарламента.

Трочани считался близким соратником Орбана, депутаты Европарламента также сослались на обеспокоенность по поводу его "связей с Россией".

Вархейи уже много лет работает в Брюсселе, в последнее время возглавлял представительство Венгрии в ЕС.