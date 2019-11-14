Пристайко озвучив нову пропозицію щодо миротворців на Донбасі

Україна готова на розміщення миротворчої місії на кордоні з Росією як альтернативу у випадку невдачі переговорів щодо Донбасу у Мінському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв’ю ВВС Україна.

"Цього елемента немає в Мінську, і це можливий апгрейд Мінська у новому форматі. Тобто якщо ми бачимо, що воно не спрацьовує, тоді, напевно, треба звертатися за допомогою третьої сили. Хоча розмови ці ведуться ще з 2015 року, але до цього часу Росія як член Ради безпеки ООН не дозволяла таку місію", - сказав Пристайко.

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Він нагадав, що Росія вносила в ООН свій варіант - розташувати миротворців вздовж лінії дотику.

"Нас це не влаштовує. А от компромісний варіант - наприклад, миротворці на лінії між Україною і Росією, - нас влаштував би", - сказав міністр.

Водночас Пристайко погодився, що РФ, ймовірно, заблокує подібну українську пропозицію в Радбезі ООН.

"Для цього Мінськ і існує або нормандська зустріч існує - щоб лідери сіли і сказали: нас не влаштовує це, у нас є інша ідея, давайте зробимо миротворчу операцію або операцію з підтримання миру", - сказав він.

Раніше Пристайко заявив, що всі умови для Нормандської зустрічі виконані та існує попередня дата зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"