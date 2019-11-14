Пристайко озвучил новое предложение по миротворцам на Донбассе

Украина готова на размещение миротворческой миссии на границе с Россией в качестве альтернативы в случае неудачи переговоров по Донбассу в Минском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью ВВС.

"Этого элемента нет в "Минске", и это, возможно, апгрейд "Минска" в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью к третьей силе. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую ​​миссию", - сказал Пристайко.

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Он напомнил, что Россия вносила в ООН свой вариант - расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения.

"Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - сказал министр.

В то же время Пристайко согласился, что РФ, вероятно, заблокирует подобное украинское предложение в Совбезе ООН.