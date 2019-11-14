В Росії назвали фальшивкою нові дані міжнародних слідчих у справі MH17

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Об'єднана слідча група (JIT), яка займається розслідуванням збиття малайзійського "Боїнга" MH17, "підганяє матеріали" під заздалегідь підготоване рішення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це вона сказала в четвер на брифінгу для журналістів.

"Публікація якихось матеріалів, частина з яких відразу виявляється фальшивкою, частина з яких не підтверджена. Ми вже це проходили не раз", - сказала вона, коментуючи зроблену 14 листопада заяву JIT.

"Вердикт, вирок був уже винесено відразу, а все інше - підгонка матеріалів, які б з точки зору тої групи свідчили на користь обраної тактики звинувачення", - додала Захарова.

Нагадаємо, 14 листопада JIT опублікувала звернення до свідків, у якому йде мова вплив російської сторони на події напередодні збиття Boeing. Зокрема, група заявила, що контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.

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JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.