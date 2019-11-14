В России назвали фальшивкой новые данные международных следователей по делу MH17

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Объединенная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбивания малайзийского "Боинга" MH17, "подгоняет материалы" под заданное решение.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом она сказала в четверг на брифинге для журналистов.

"Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждена. Мы уже это проходили не раз", - сказала она, комментируя сделанное 14 ноября заявление JIT.

"Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", - добавила Захарова.

Напомним, 14 ноября JIT опубликовала обращение к свидетелям, в котором идет речь о влиянии российской стороны на события накануне сбивания Boeing. В частности, группа заявила, что контактные лица из РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбиванием самолета.

JIT также раскрыла новые данные о роли Суркова в управлении "ДНР".

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.