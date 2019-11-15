Ультраправі "Шведські демократи" очолили рейтинг партій - опитування

Антиміграційна партія "Шведські демократи" вперше випередила соціал-демократів у останньому опитуванні громадської думки, ставши найпопулярнішою партією Швеції через дев'ять років після того, як виграла перші місця в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Шведські демократи" отримали б 24,2% голосів, якби вибори відбулися сьогодні, згідно з опитуванням Demoskop. Соціал-демократи отримали б 22,2%, що є найнижчим рівнем підтримки, який Demoskop коли-небудь зафіксувала для їхньої партії.

Соціал-демократи, які в уряді працюють разом з молодшою партією "Зелених", в останні місяці потрапляли під критику за те, що не впорались із хвилею злочинності та розгулу банд. За останній рік у Швеції сталися десятки вибухів саморобних пристроїв.

На виборах 2018 року "Шведські демократи" набрали 17,5% голосів, соціал-демократи отримали 28,3%, а партія "Помірна" - на 19,8%.