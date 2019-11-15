Ультраправые "Шведские демократы" возглавили рейтинг партий – опрос

Антимиграционная партия "Шведские демократы" впервые опередила социал-демократов в последнем опросе общественного мнения, став самой популярной партией Швеции через девять лет после того, как выиграла первые места в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Шведские демократы" получили бы 24,2% голосов, если бы выборы состоялись сегодня, согласно опросу Demoskop. Социал-демократы получили бы 22,2%, что является самым низким уровнем поддержки, который Demoskop когда-нибудь зафиксировала для их партии.

Социал-демократы, в правительстве работают вместе с младшей партией "Зеленых", которые в последние месяцы попадали под критику за то, что не справились с волной преступности и разгула банд. За последний год в Швеции произошли десятки взрывов самодельных устройств.

На выборах 2018 года "Шведские демократы" набрали 17,5% голосов, социал-демократы получили 28,3%, а партия "Умеренная" - 19,8%.