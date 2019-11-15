Йованович: я никогда не давала указаний Луценко, это выдумка

Бывший посол США в Украине Мари Йованович заявила, что никогда не давала указаний бывшему генпрокурору Юрию Луценко в отношении людей, против которых необходимо проводить расследование.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Йованович сказала во время открытых слушаний в Палате представителей США в рамках дел об импичменте президента Дональда Трампа.

"Я не говорила господину Луценко или другим украинским чиновникам, кого они должны или не должны преследовать. Я выступала за позицию США, что должно господствовать верховенство закона, а украинские правоохранительные органы, прокуроры и судьи должны прекратить выборочное применение своей власти как политического оружия против своих противников", - сказала Йованович.

"Я сначала хочу еще раз отметить, что обвинения в том, что я распространяла список тех, кого "не надо преследовать", было выдумкой. Господин Луценко, бывший генпрокурор Украины, распространявший это утверждение, признал, что этого списка не было", - добавила дипломат.

Йованович в октябре уже давала показания на закрытом заседании комитета и заявила, что усилия Джулиани противоречили политике США. Она заявила, что Джулиани добивался ее отстранения от должности, поскольку она отказалась оказывать давление на украинцев ради расследования против Джо Байдена и его сына.

Йованович в мае отозвали с должности посла США в Украине. Во время телефонного разговора с Зеленским в июле Трамп критиковал ее работу, но позже заявил, что не знает ее.

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