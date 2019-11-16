Вдова Литвиненка погрожує Джонсону судом через доповідь щодо РФ

Вдова колишнього агента спецслужб Росії Александра Литвиненка Марина Литвиненко може подати позов до суду на Бориса Джонсона через рішення британського уряду не публікувати доповідь щодо Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Адвокат Литвиненко Олена Цирліна заявила, що прем'єр-міністру Великої Британії надіслали листа, відповідь на який очікується до вечора 19 листопада.

Позов Марина Литвиненко обіцяє подати лише в тому разі, якщо збере кошти на роботу юристів через платформу краудфандингу.

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Доповідь комітету з розвідки і безпеки парламенту отримала дозвіл на публікацію від служби безпеки, але не була схвалена з боку офісу прем'єр-міністра Бориса Джонсона і тому не буде опублікована до виборів 12 грудня.

Законодавці з різних партій, зокрема консерватори Джонсона, закликали уряд опублікувати звіт під час дебатів у Палаті громад. Але міністр закордонних справ Крістофер Пінчер запевнив, що немає нічого "незвичного" у тому, що перегляд таких звітів "потребує певного часу".

Документ був переданий офісу прем'єра 17 жовтня. У ньому аналізується діяльність Росії, в тому числі звинувачення в шпигунстві, підривній діяльності і втручанні в вибори, а також докази британських спецслужб, що стосуються прихованих спроб Росії вплинути на результати референдуму 2016 року і загальних виборів 2017 року.