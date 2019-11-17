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В США обнародовали показания еще двух свидетелей по делу об импичменте

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В США обнародовали показания еще двух свидетелей по делу об импичменте

Воскресенье, 17 ноября 2019, 12:11

В США опубликованы расшифровки показаний еще двух американских чиновников, которые выступали на закрытом заседании перед комитетом Палаты представителей по разведке в деле об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и сотруднице вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс. В субботу вечером были опубликованы расшифровки их показаний в сокращенном виде.

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Уильямс, помощник Пенса в вопросах внешней политики, слушавшая телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, показала, что настаивание Трампа на том, чтобы Украина проводила политически чувствительные расследования, "поразило меня как необычное и неуместное".

Она сказала, что дискуссия имела "более политический характер", чем телефонные звонки с другими зарубежными лидерами, и включала то, что, по ее словам, было конкретной ссылкой на "личную политическую программу президента".

Моррисон, который в прошлом месяце подал в отставку, также выразил обеспокоенность замечаниями Трампа.

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"Мне не нравилось думать, что президент Зеленский должен участвовать в нашей политике", - заявил он, добавив, что в разговоре с Трампом тон Зеленского был "навязчивым".

Моррисон отказался сказать, что считает разговор противоправным или ненадлежащим, но подчеркнул, что он считал, что в случае его обнародования он нанесет вред отношениям с Украиной. Он сказал, что только позже узнал, что помощь Украине была обусловлена ​​расследованиями против Джо Байдена.

На следующей неделе Уильямс и Моррисон должны публично давать показания.

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Импичмент Трампа США
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