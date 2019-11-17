Глава МЗС Німеччини перебуватиме в Україні 18-19 листопада

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас в понеділок приїде до України з дводенним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів", - написав Мельник.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

Порядок денний Мааса не повідомляється, ймовірно, серед тем обговорення буде зустріч лідерів "нормандської четвірки", яка має відбутися 9 грудня у Парижі.

Зазначимо, що в понеділок до України також з дводенним візитом приїжджає прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.