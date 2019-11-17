Глава МИД Германии посетит Украину 18-19 ноября

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник приедет в Украину с двухдневным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.

18-19 листопада в Україні перебуватиме з візитом Глава МЗС Німеччини Гайко Маас: це вже друга поїздка до Києва за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів @HeikoMaas @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/0clkB9krmG — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 17, 2019

Повестка дня Мааса не сообщается, вероятно, среди тем обсуждения будет встреча лидеров "нормандской четверки", которая должна состояться 9 декабря в Париже.

Отметим, что в понедельник в Украину также с двухдневным визитом приезжает премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.