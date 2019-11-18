Засуджений за шпигунство у Росії норвежець повернувся додому

Норвезький прикордонник на пенсії Фруде Берг, засуджений за шпигунство в Росії, повернувся на батьківщину після обміну шпигунами між Росією та Литвою.

Про це у неділю повідомив норвезький національний телерадіомовник NRK, пише "Європейська правда".

Берг прибув приватним літаком із Вільнюса та приземлився на військовій авіабазі Гардемоен поблизу Осло в суботу ввечері. Його дружина опублікувала у соцмережах фото зустрічі з чоловіком після двох років, які він провів у російській в’язниці.

Адвокат Берга повідомив мовнику, що колишній прикордонник відчув полегшення після повернення додому, але почувається зніяковілим, оскільки "провів два роки у в'язниці в чужій країні в досить складних умовах".

"Він також критикував інших людей, через яких опинився у такій ситуації. Це зробило перебування в тюрмі страшенно важким для нього", - зазначив адвокат Брінджульф Ріснес.

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Раніше норвезька прем'єрка Ерна Солберг подякувала Литві за те, що в ході обміну шпигунами з Росією країна допомогла повернути колишнього норвезького прикордонника Фруде Берга, засудженого у Москві за шпигунство.

У рамках обміну засудженими за шпигунство, який відбувся у п’ятницю на литовсько-російському кордоні, Литва передала Росії двох російських громадян - Ніколая Філіпченка та Сергєя Моісеєнка.

Зі свого боку Москва погодилася помилувати двох затриманих у Росії литовських громадян, Євгенія Матайтіса та Арістідаса Тамошайтіса, засуджених 2016 року. Також Москва погодилася відпустити норвежця Берга.