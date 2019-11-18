Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Грузія: протестувальники не впустили депутатів до парламенту

Сніг і паводки в Австрії: зруйновані будинки, відрізані села

Пристайко: альтернатива Мінським угодам не готується, але можлива їх адаптація

У Греції велелюдно відзначили річницю повстання студентів, десятки затриманих






Засуджений за шпигунство у Росії норвежець повернувся додому

Понеділок, 18 листопада 2019, 09:56

Норвезький прикордонник на пенсії Фруде Берг, засуджений за шпигунство в Росії, повернувся на батьківщину після обміну шпигунами між Росією та Литвою.

 Про це у неділю повідомив норвезький національний телерадіомовник NRK, пише "Європейська правда".

Берг прибув приватним літаком із Вільнюса та приземлився на військовій авіабазі Гардемоен поблизу Осло в суботу ввечері. Його дружина опублікувала у соцмережах фото зустрічі з чоловіком після двох років, які він провів у російській в’язниці.

 

Адвокат Берга повідомив мовнику, що колишній прикордонник відчув полегшення після повернення додому, але почувається зніяковілим, оскільки "провів два роки у в'язниці в чужій країні в досить складних умовах".

"Він також критикував інших людей, через яких опинився у такій ситуації. Це зробило перебування в тюрмі страшенно важким для нього", - зазначив адвокат Брінджульф Ріснес.

Читайте також
В Осло прокоментували видачу Росією засудженого за шпигунство норвежця

Раніше норвезька прем'єрка Ерна Солберг подякувала Литві за те, що в ході обміну шпигунами з Росією країна допомогла повернути колишнього норвезького прикордонника Фруде Берга, засудженого у Москві за шпигунство.

У рамках обміну засудженими за шпигунство, який відбувся у п’ятницю на литовсько-російському кордоні, Литва передала Росії двох російських громадян - Ніколая Філіпченка та Сергєя Моісеєнка.

Зі свого боку Москва погодилася помилувати двох затриманих у Росії литовських громадян, Євгенія Матайтіса та Арістідаса Тамошайтіса, засуджених 2016 року. Також Москва погодилася відпустити норвежця Берга.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія Росія Литва
powered by lun.ua