Осужденный за шпионаж в России норвежец вернулся домой

Норвежский пограничник на пенсии Фруде Берг, осужденный за шпионаж в России, вернулся на родину после обмена шпионами между Россией и Литвой.

Об этом в воскресенье сообщил норвежский национальный телерадиовещатель NRK, пишет "Европейская правда".

Берг прибыл частным самолетом из Вильнюса и приземлился на военной авиабазе Гардемоен близ Осло в субботу вечером. Его жена опубликовала в соцсетях фото встречи с мужем после двух лет, которые он провел в российской тюрьме.

Адвокат Берга сообщил заказчику, что бывший пограничник почувствовал облегчение после возвращения домой, но чувствует себя смущенным, поскольку "провел два года в тюрьме в чужой стране в довольно сложных условиях".

"Он также критиковал других людей, из-за которых оказался в такой ситуации. Это сделало пребывание в тюрьме очень тяжелым для него", - отметил адвокат Бринджульф Риснес.

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Ранее норвежский премьер Эрна Солберг поблагодарила Литву за то, что в ходе обмена шпионами с Россией страна помогла вернуть бывшего норвежского пограничника Фруде Берга, осужденного в Москве за шпионаж.

В рамках обмена осужденными за шпионаж, который состоялся в пятницу на литовско-российской границе, Литва передала России двух российских граждан - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Со своей стороны Москва согласилась помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. Также Москва согласилась отпустить норвежца Берга.