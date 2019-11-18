Венеція: вода дещо спала, стан тривоги залишається в силі

Венеція отримала деякий перепочинок у понеділок після найгіршого затоплення за 50 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Рівень води в італійському місті в неділю досяг півтора метра після чергового піку повені, але до вечора пішов на спад. Минулого вівторка сталося катастрофічне затоплення, в якому загинуло двоє людей. Збитки для міста оцінюють в сотні мільйонів євро.

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Школи та музеї знову відкрилися в понеділок, а вапоретто знову курсували водами міста.

Водночас стан тривоги щодо нової високої води залишається в силі.

У неділю туристам та мешканцям заборонили відвідувати площу Святого Марка.