Венеция: вода несколько спала, тревожное положение остается в силе
Понедельник, 18 ноября 2019, 11:00
Венеция получила некоторую передышку в понедельник после сильнейшего затопления за 50 лет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Уровень воды в итальянском городе в воскресенье достиг полутора метров после очередного пика наводнения, но к вечеру пошел на спад. В минувший вторник произошло катастрофическое наводнение, при котором погибли два человека. Убытки для города оценивают в сотни миллионов евро.
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Школы и музеи снова открылись в понедельник, а вапоретто снова курсировали водами города.
В то же время тревожное положение из-за нового подъема воды остается в силе.
В воскресенье туристам и жителям запретили посещать площадь Святого Марка.
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