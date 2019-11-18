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Венеция: вода несколько спала, тревожное положение остается в силе

Понедельник, 18 ноября 2019, 11:00

Венеция получила некоторую передышку в понедельник после сильнейшего затопления за 50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Уровень воды в итальянском городе в воскресенье достиг полутора метров после очередного пика наводнения, но к вечеру пошел на спад. В минувший вторник произошло катастрофическое наводнение, при котором погибли два человека. Убытки для города оценивают в сотни миллионов евро.

 
 
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Школы и музеи снова открылись в понедельник, а вапоретто снова курсировали водами города.

В то же время тревожное положение из-за нового подъема воды остается в силе.

В воскресенье туристам и жителям запретили посещать площадь Святого Марка.

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Италия стихийные бедствия
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