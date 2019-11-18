Прем'єр Молдови з першим офіційним візитом їде до Москви

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку цього тижня здійснить перший офіційний візит - до Москви, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Росії Дмитрієм Медведєвим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Кіку заявив, що візит голови кабміну в Москву давно узгоджений між органами виконавчої влади Республіки Молдови та Російської Федерації, але "він затримувався попереднім керівництвом".

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Кіку заявив, що планується обговорення питань постачання газу, видачі дозволів для перевізників, розширення експорту, зменшення категорій оподатковуваних митами товарів тощо.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 14 листопада проголосував за затвердження нового уряду на чолі з прем'єром Іоном Кіку, колишнім міністром фінансів і радником проросійського президента Ігоря Додона.

Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.

Детальніше про ситуацію в Молдові читайте у статті: "Розворот Молдови: які наслідки матиме відставка проєвропейського уряду".