Премьер Молдовы с первым официальным визитом едет в Москву
Премьер-министр Молдовы Ион Кику на этой неделе совершит первый официальный визит - в Москву, где он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.
Кику заявил, что визит главы кабмина в Москву давно согласован между органами исполнительной власти Республики Молдова и Российской Федерации, но "он задерживался предыдущим руководством".
Кику заявил, что планируется обсуждение вопросов поставок газа, выдачи разрешений для перевозчиков, расширения экспорта, уменьшение категорий облагаемых пошлинами товаров и тому подобное.
Напомним, парламент Молдовы на заседании 14 ноября проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику, бывшим министром финансов и советником пророссийского президента Игоря Додона.
Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.
Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".