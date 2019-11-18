Премьер Молдовы с первым официальным визитом едет в Москву

Премьер-министр Молдовы Ион Кику на этой неделе совершит первый официальный визит - в Москву, где он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Кику заявил, что визит главы кабмина в Москву давно согласован между органами исполнительной власти Республики Молдова и Российской Федерации, но "он задерживался предыдущим руководством".

Кику заявил, что планируется обсуждение вопросов поставок газа, выдачи разрешений для перевозчиков, расширения экспорта, уменьшение категорий облагаемых пошлинами товаров и тому подобное.

Напомним, парламент Молдовы на заседании 14 ноября проголосовал за утверждение нового правительства во главе с премьером Ионом Кику, бывшим министром финансов и советником пророссийского президента Игоря Додона.

Ранее пророссийская Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) решила сформировать правительство меньшинства после того, как проевропейское правительство Санду было отправлено в отставку.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".