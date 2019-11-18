Маас посетит линию разграничения на Донбассе, Киев и Харьков

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе двухдневного визита в Украину 18-19 ноября побывает в Киеве, Харькове и на линии разграничения в Луганской области.

Об этом рассказал представитель немецкого министерства Кристофер Бургер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня министр Маас отправляется в Украину. Во второй половине дня он отправится в Харьков, завтра с утра - на линию разграничения", - сказал Бургер.

Он отметил, что после успешных шагов по разведению сил в разных пунктах на востоке Украины, говорится о том, какие дальнейшие конкретные шаги можно будет предпринять во время декабрьского саммита в "нормандском формате" и реализовать.

Визит, в частности, должен показать солидарность и поддержку украинскому правительству, который показал волю и мужество и пытается выполнить свои обязательств, добавил Бургер.

После посещения линии разграничения, скорее всего это будет мост в Станице Луганской, Маас направится в Киев, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Дипломат обратил внимание на то, что после 5 лет конфликта в последние недели впервые появились признаки сдвигов, достигнуты существенные улучшения в отдельных пунктах для людей на востоке страны.