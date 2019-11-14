Кандидата Угорщини, відповідального за Україну, таки затвердять у Єврокомісію - журналіст

Кандидат Угорщини у нову Єврокомісію Олівер Варгеї, якого у четвер комітет Європарламенту не затвердив на посаді, найімовірніше отримає "зелене світло" після відповідей на додаткові запитання.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

У четвер в комітеті Європарламенту з міжнародних справ відбулися слухання щодо кандидатури угорця. Утім, більшість членів комітету залишились незадоволеними та зажадали від Варгеї відповідей на додаткові запитання.

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За даними журналіста, Варгеї поставлять 5 додаткових запитань у письмовій формі. Після цього очікується, що його кандидатуру схвалять.

"Є ознаки того, що після цього йому дадуть "зелене світло", - написав журналіст у своєму Twitter.

Варгеї у разі затвердження Європарламентом повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення, який відповідає в тому числі за стосунки з Україною.

Під час тригодинних слухань у четвер Варгеї неодноразово просили підтвердити його незалежність від угорського прем’єра Віктора Орбана.

Варгеї став другим кандидатом від Угорщини і замінив ексміністра юстиції Ласло Трочані, кандидатуру якого відхилив комітет Європарламенту.

Варгеї вже багато років працює у Брюсселі, останнім часом очолював представництво Угорщини в ЄС.