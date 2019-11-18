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Зеленський вивів Україну зі ще однієї угоди в рамках СНД

Понеділок, 18 листопада 2019, 16:40

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності незалежних держав (СНД).

Відповідний указ №851/2019 розміщений на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав — учасниць Співдружності незалежних держав, учиненої в м.Ташкент 15 травня 1992 року", - постановив президент.

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За останні місяці Україна вийшла з цілої низки угоди з СНД.

Україна максимально знизила рівень представленості у засіданнях вищих органів СНД – у деяких заходах брали участь лише керівники закордонних дипломатичних установ виключно з метою захисту національних інтересів, стверджує МЗС.

МЗС також відкликало трьох представників України, які працювали на посадах у структурах співдружності за квотою України, а в серпні 2018 року було ліквідовано постійне представництво України при координаційних інститутах СНД.

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Зеленський
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