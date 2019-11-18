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Зеленский вывел Украину еще из одного соглашения в рамках СНГ

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:40

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Соответствующий указ №851 / 2019 размещен на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".

"Выйти из соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества независимых государств, заключенного в Ташкенте 15 мая 1992 года", - постановил президент.

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За последние месяцы Украина вышла из целого ряда соглашения с СНГ.

Украина максимально снизила уровень представленности в заседаниях высших органов СНГ - в некоторых мероприятиях участвовали только руководители иностранных дипломатических учреждений исключительно с целью защиты национальных интересов, утверждает МИД.

МИД также отозвал трех представителей Украины, которые работали на должностях в структурах содружества по квоте Украины, а в августе 2018 года было ликвидировано постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.

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Зеленский
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