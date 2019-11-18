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У Тбілісі під час сутичок поліція затримала 18 осіб, є постраждалі

Понеділок, 18 листопада 2019, 17:23

Грузинська поліція затримала 18 осіб під час зіткнень з учасниками акції протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані телеканалу "Руставі 2".

Демонстрантів затримували "за непослух співробітникам правоохоронних органів і хуліганство".

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У Міністерстві внутрішніх справ Грузії також заявили, що "в результаті вжитих поліцією заходів, вхід до законодавчого органу був очищений від штучно створених бар'єрів, всі входи до парламенту були розблоковані, і законодавчий орган може продовжувати безперебійно працювати".

Під час зіткнень декілька демонстрантів отримали травми, їх госпіталізували. Точну кількість постраждалих поки не називають.

Лідери опозиції вже заявили, що мають намір продовжувати протест і знову спробують заблокувати будівлю парламенту.

Нагадаємо, головні вимоги учасників протесту, який почався минулого тижня, - це проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою, а також відставка уряду і зміна нинішнього складу ЦВК.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи, яку пообіцяла провести влада.

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