В Тбилиси во время столкновений полиция задержала 18 человек, есть пострадавшие

Грузинская полиция задержала 18 человек во время столкновений с участниками акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные телеканала "Рустави 2".

Демонстрантов задерживали "за непослушание сотрудникам правоохранительных органов и хулиганство".

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У Министерства внутренних дел Грузии также заявили, что "в результате принятых полицией мер, вход в законодательный орган был очищен от искусственно созданных барьеров, все входы в парламент были разблокированы, и законодательный орган может продолжать бесперебойно работать".

Во время столкновений несколько демонстрантов получили травмы, их госпитализировали. Точное число пострадавших пока не называется.

Лидеры оппозиции уже заявили, что намерены продолжать протест и снова попытаются заблокировать здание парламента.

Напомним, главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.