В Брюсселі не ображаються на Зеленського за критику у розмові з Трампом

Спецпредставник президента Єврокомісії по Україні Ельмар Брок заявив, що в Брюсселі не звинувачують президента України Володимира Зеленського за його критику європейців у розмові з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Брок сказав, що було дивно чути від Трампа, мовляв, європейці не зробили для України нічого, а всю допомогу надали США.

"Це означає, що президент США говорить українцям дурниці, бо насправді США надали вам тільки $1 млрд гарантій", - зазначив спецпредставник президента ЄК.

Він нагадав, що ЄС за останні роки надав Україні підтримки на суму близько 15 млрд євро у вигляді грантів, позик та гарантій, а також підписав Угоду про асоціацію і запровадив безвіз.

"Зеленський йому (Трампу) на це не заперечив. Але ми не звинувачуємо за це Зеленського, ми звинувачуємо Трампа. Я можу зрозуміти те, як вчинив Зеленський у тій ситуації", - сказав Ельмар Брок.

Нагадаємо, в оприлюдненій Білим домом розмові Трампа із Зеленським, яка відбулась 25 липня, Трамп критикував Німеччину, заявляючи, що вона нічого не робить для України, а Володимир Зеленський з ним погоджувався.

Зеленський також критикував Париж і Берлін за недостатні санкції щодо Росії.

Пізніше Зеленський розповів, що ця телефонна розмова відбулась у складний період послаблення санкцій проти РФ з боку європейських країн, але він "сказав правду".

Детальніше читайте в інтерв’ю: "Ельмар Брок: Фейкових виборів на Донбасі не буде, доки Україна сама на них не погодиться"