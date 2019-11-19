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В Брюсселе не обижаются на Зеленского за критику в разговоре с Трампом

Вторник, 19 ноября 2019, 12:30

Спецпредставитель президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок заявил, что в Брюсселе не обвиняют президента Украины Владимира Зеленского за его критику европейцев в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Брок сказал, что было странно слышать от Трампа, мол, европейцы не сделали для Украины ничего, а всю помощь оказали США.

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"Это означает, что президент США говорит украинцам глупости, потому что в действительности США предоставили вам только $1 млрд гарантий", - отметил спецпредставитель президента ЕК.

Он напомнил, что ЕС за последние годы предоставил Украине поддержки на сумму около 15 млрд евро в виде грантов, займов и гарантий, а также подписал Соглашение об ассоциации и ввел безвиз.

"Зеленский ему (Трампу) на это не возразил. Но мы не обвиняем за это Зеленского, мы обвиняем Трампа. Я могу понять, как поступил Зеленский в той ситуации", - сказал Эльмар Брок.

Напомним, в обнародованном Белым домом разговоре Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп критиковал Германию, заявляя, что она ничего не делает для Украины, а Владимир Зеленский с ним соглашался.

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Зеленский также критиковал Париж и Берлин за недостаточные санкции в отношении России.

Позже Зеленский рассказал, что этот телефонный разговор состоялась в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, но он "сказал правду".

Подробнее читайте в интервью: "Эльмар Брок: фейковых выборов на Донбассе не будет, пока Украина сама на них не согласится".

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