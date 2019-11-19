Убийство журналистки на Мальте: одного из подозреваемых могут помиловать

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подписал письмо, гарантирующее президентское помилование одному из подозреваемых в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Премьер-министр сказал, что подписал письмо, в котором указывается, что если и когда этот человек представит доказательства в суде, он будет рекомендовать помилование, при условии, что подозреваемый будет сотрудничать с властями.

Мускат сказал, что он обсуждал этот вопрос с Генеральным прокурором и следователями, которые согласились, что помилование, не зная объема доказательств, которые может предоставить этот человек, не лучший подход.

Каруана Галиция была убита в результате взрыва автомобильной бомбы в 2017 году. По этому делу четверо подозреваемых находятся под стражей.

Трое мужчин - братья Альфред и Джордж Дегиорджо и их друг Винсент Мускат были обвинены в подрыве автомобильной бомбы. Они были арестованы в декабре 2017 года и не признали себя виновными в суде.

Новый подозреваемый был арестован в четверг, его не называется. Он подозревается в том, что связал заказчиков убийства с предполагаемыми исполнителями и соучастниками, которые помогли приобрести взрывное устройство.

"Я дал поручение генеральному прокурору провести переговоры с адвокатами этого человека, чтобы сделать беспрецедентный шаг. Если человек будет сотрудничать и предоставит достаточно информации для судебного преследования за совершение преступления, он получит президентское помилование", - сказал премьер.