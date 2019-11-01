Загибель 39 людей у вантажівці: два арешти здійснили у В’єтнамі

Поліція В’єтнаму, звідки, як вважається, походять багато жертв, знайдених у вантажівці з тілами у Британії, затримала двох осіб за підозрою у причетності до інциденту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Нагадаємо, тіла 39 осіб були виявлені рано вранці 23 жовтня у вантажівці, яка прибула до Британії з Бельгії. Спочатку поліція заявляла, що жертвами є китайці, але В'єтнам побоюється, що чимало загиблих були його громадянами.

В'єтнамська поліція заявила, що вони заарештували двох осіб та викликали кількох інших для допиту в п'ятницю. У В'єтнамі було порушено кримінальну справу за підозрою в торгівлі людьми.

Крім того, британська поліція повідомила, що другому підозрюваному, 23-річному Імону Харрісону з Північної Ірландії, було висунуте звинувачення в убивстві. Раніше звинувачення у зв'язку зі смертю 39 осіб було висунуто водієві вантажівки.

Британська поліція також звернулася у п'ятницю до 40-річного Ронана Х'юза та його 34-річного брата Крістофера з Північної Ірландією з вимогою здатися в руки правоохоронним органам. Вважається, що брати відіграли вирішальне значення у справі. Їх розшукують за підозрою у ненавмисному вбивстві та торгівлі людьми.