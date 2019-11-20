Зеркаль надеется, что у Зеленского не остановят международные иски ради мира с РФ

Заместитель главы МИД Елена Зеркаль надеется, что международные иски Украины против России не будут прекращены при президентстве Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью в эфире 24 каналу.

"Министр иностранных дел на одном из эфиров сказал, что есть запрос общества на мир с Россией и что президент намерен выполнить этот запрос", - сказала она.

На уточняющий вопрос, какие последствия это может иметь для международных исков Украины против России, Зеркаль сказала, что не хочет делать предположений. Но она выразила надежду, что иски не будут прекращены.

Она также привела пример международного дела "Никарагуа против США", в процессе которого Никарагуа решило снять все претензии к США после смены власти.

"Было дело "Никарагуа против США", и Никарагуа выиграло предварительные меры, которые Соединенные Штаты не выполняли. Они их обвиняли в военном присутствии и влиянии на политические процессы в Никарагуа, что они поставляют оружие... А потом в Никарагуа сменилась власть, и новая власть подала просьбу в суд, что они достигли мирного урегулирования с США и не будут дальше продолжать процесс", - рассказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что после приостановления судебного процесса его возобновление невозможно.

Напомним, ранее Зеркаль подтвердила, что совсем скоро планирует оставить работу в МИД.