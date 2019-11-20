Данилюк каже, що пропонував американцю очолити Міноборони жартома

Колишній секретар РНБО України Олександр Данилюк каже, що пропонував підполковнику США Александру Віндману очолити Міністерство оборони України жартома.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у коментарі The Daily Beast.

Під час слухань щодо імпічменту Трампа в Конгресі республіканці хотіли почути від Віндмана, чи був він лояльним до України у зв'язку з тим, що отримав пропозицію про роботу.

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Данилюк сказав, що пригадує лише одну розмову з Віндманом про посаду міністра оборони. За його словами, вони вели бесіду про те, як жили поруч у колишньому Радянському союзі. Саме тоді Данилюк жартома сказав Віндману, що він повинен обійняти пост міністра оборони в Україні.

"Ми обоє усміхнулись та засміялися. Це явно був жарт", - сказав Данилюк. Він додав, що без прямої вказівки президента Зеленського не міг би всерйоз запропонувати Віндману посаду.

Під час слухань Віндман заявив, що Данилюк запропонував йому цю роботу тричі, але він "негайно відхилив" пропозицію, оскільки є американцем, та повідомив про зустрічі своєму начальству і контррозвідці, а "потім забув про це".

Віндман також зазначив, що Данилюк, можливо, жартував, коли говорив про пропозицію.

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