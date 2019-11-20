Данилюк говорит, что предлагал американцу возглавить Минобороны в шутку

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк говорит, что предлагал подполковнику США Александру Виндману возглавить Министерство обороны Украины в шутку.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в комментарии The Daily Beast.

Во время слушаний об импичменте Трампа в Конгрессе республиканцы хотели услышать от Виндмана, был ли он лоялен к Украине в связи с тем, что получил предложение о работе.

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Данилюк сказал, что вспоминает только один разговор с Виндманом о должности министра обороны. По его словам, они вели беседу о том, как жили рядом в бывшем Советском союзе. Именно тогда Данилюк в шутку сказал Виндману, что он должен занять пост министра обороны в Украине.

"Мы оба улыбнулись и засмеялись. Это явно была шутка", - сказал Данилюк. Он добавил, что без прямого указания президента Зеленского не мог бы всерьез предложить Виндману должность.

Во время слушаний Виндман заявил, что Данилюк предложил ему эту работу трижды, но он "немедленно отклонил" предложение, поскольку является американцем, и сообщил о встрече своему начальству и контрразведке, а "потом забыл об этом".

Виндман также отметил, что Данилюк, возможно, шутил, когда говорил о предложении.

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