Помічник Зеленського Єрмак веде два неофіційні формати переговорів з Росією

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак відповідає за три міжнародних напрямки і, зокрема, веде два неофіційні формати переговорів з Росією.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Перший - це "неофіційний канал" взаємодії із США. Перехід переговорів на неофіційний рівень був ініціативою Вашингтона, і це цілком збігалося із прагненнями самого Єрмака. Саме він був головним зв’язковим України на переговорах із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані та із неофіційним зв’язковим – послом США у ЄС Гордоном Сондлендом. Єрмак також вів переговори про те, що має зробити Зеленський задля призначення зустрічі у Білому домі тощо.

Другий напрямок роботи Андрія Єрмака – переговори з Росією щодо Донбасу та обміну полоненими.

Єрмак, який має знайомства у московській еліті, веде в ОПУ переговори з РФ; він присутній на телефонних розмовах Зеленського з Путіним.

Він також є відповідальним за два формати переговорів Єрмак – Сурков та Єрмак – Козак. Активним зараз є останній.

Російський віцепрем’єр Дмитрій Козак перебуває під санкціями Євросоюзу та США через свою пряму причетність до анексії Криму; він і досі є відповідальним за питання Криму в уряді РФ. А ще Козак віднедавна відповідає за Молдову (де проросійські сили зрештою взяли під контроль уряд) та значною мірою – за Україну.

Саме він курував переговори про обмін та про передачу Україні захоплених військових кораблів.

Третій напрямок Єрмака – це "Нормандський формат" і все, що з ним пов’язане – зокрема стратегія дій на Донбасі, розведення тощо.

На відміну від двох попередніх треків, тут помічник президента діє не самостійно, а у зв’язці з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Детальніше читайте у статті "Зовнішній Зе: хто формує міжнародну політику президента Зеленського".