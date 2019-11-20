Помощник Зеленского Ермак ведет два неофициальных формата переговоров с Россией

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отвечает за три международных направления и, в частности, ведет два неофициальных формата переговоров с Россией.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Первый - это "неофициальный канал" взаимодействия с США. Переход переговоров на неофициальный уровень был инициативой Вашингтона, и это вполне совпадало с устремлениями самого Ермака. Именно он был главным связным Украины на переговорах с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и с неофициальным связным - послом США в ЕС Гордоном Сондлендом. Ермак также вел переговоры о том, что должен сделать Зеленский для назначения встречи в Белом доме и т.п.

Второе направление работы Андрея Ермака - переговоры с Россией по Донбассу и обмену пленными.

Ермак, имеющий знакомства среди московской элиты, ведет в ОПУ переговоры с РФ; он присутствовал на телефонных разговорах Зеленского с Путиным.

Он также отвечает за два формата переговоров: Ермак - Сурков и Ермак - Козак. Активным сейчас является последний.

Российский вице-премьер Дмитрий Козак находится под санкциями Евросоюза и США из-за своей прямой причастности к аннексии Крыма; он до сих пор является ответственным за вопросы Крыма в правительстве РФ. А еще Козак с недавних пор отвечает за Молдову (где пророссийские силы в конце концов взяли под контроль правительство) и во многом - за Украину.

Именно он курировал переговоры об обмене и о передаче Украине захваченных военных кораблей.

Третье направление Ермака - это "Нормандский формат" и все, что с ним связано - в частности, стратегия действий на Донбассе, разведение и т.п.

В отличие от двух предыдущих треков, здесь помощник президента действует не самостоятельно, а в связке с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Подробнее читайте в статье "Зе за границей: кто формирует международную политику президента Зеленского".