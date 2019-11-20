У МЗС задумали велику нараду послів для пояснення стратегії щодо РФ

У МЗС України є ідея провести наприкінці грудня велику нараду послів – зібрати у Києві всіх чинних (і, ймовірно, низку наступних) послів України, щоб пояснити їм, якою є стратегія Києва у протидії агресії РФ, зокрема на Донбасі.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Поки що ця зустріч не затверджена. Схоже, що остаточна згода з’явиться після "нормандської зустрічі" (або ж тоді, коли наслідки цієї зустрічі нарешті можна буде передбачити).

Також незабаром буде звільнено та призначено близько 20 керівників посольств, що пояснює потребу запросити наступних послів.

За даними ЄП, багатьом дипломатам, навіть послам України бракує розуміння стратегії офіційного Києва. Доводилося чути запитання: до якої міри можна критикувати РФ, щоби не отримати догану від Банкової, адже такий випадок вже був?

Детальніше читайте у статті "Зовнішній Зе: хто формує міжнародну політику президента Зеленського".